No Ponto: Mimosos, Bombarral

Os mimosos do Bombarral existem pelo menos desde o início do séc. XX. Trata-se de uma receita de família, actualmente nas mãos de Fátima e Ana Paixão, mãe e filha, respectivamente. Fátima consegue recuar na memória e associar a receita à sua tia-avó, de nome Maria da Conceição Jerónimo, mas foi o seu avô, Artur Jerónimo, que tornou os mimosos um sucesso comercial. Tinha uma loja no Bombarral onde vendia de tudo um pouco e ali começou a venda do bolo em maior quantidade.

Segundo a família, o registo da marca data dessa época, cerca dos anos 20 do século que passou. É um bolo muito rico em amêndoa e gemas de ovo. A confecção exige sabedoria e os detalhes que fazem a diferença mantêm-se em segredo. Vale muito a pena encomendar.

A Doçaria Portuguesa

Cristina Castro criou o projecto No Ponto para registar e dar a conhecer os doces do país. Tem vindo a publicar a colecção A Doçaria Portuguesa, “os mais completos livros sobre a história e actualidade dos doces de Portugal”. A investigação para este trabalho levou a autora a viajar por todos os concelhos em busca de especialidades doceiras. A partir da oportunidade de ver como se faz, de falar com quem produz, de conhecer vidas, histórias e tradições associadas à doçaria, surgiram os vídeos que desvendam um pouco de cada doce. Regularmente, a Fugas revela um vídeo novo sobre um doce diferente.

