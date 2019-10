Lisboa lidera lista da CNN de 25 melhores destinos turísticos

Lisboa ocupa o primeiro lugar do top 25 de melhores destinos turísticos em Novembro criado pela CNN. A maior justificação foi a temperatura amena de Portugal, já que viver no Reino Unido na época de Inverno, para além de ser frio, é sinónimo de “acordar e voltar para casa no escuro”, por isso, há sempre quem só queira “fugir” dessa condição meteorológica e ir para outros lugares mais atractivos nesse sentido.

“Enquanto a maioria da Europa sente frio, Portugal continua invejável: a temperatura média de Lisboa em Novembro é de 18°C”. É assim que a CNN começa por justificar esta escolha, ressaltando que obviamente não só de bom tempo se faz Lisboa.

Bares, restaurantes, hotéis, jardins e mercados. Tudo conta quando se fala da capital portuguesa. No texto que acompanha Lisboa na lista, para além de mencionar que os restaurantes são “sofisticados”, mas ao mesmo tempo de “preço acessível”, a CNN convida-o especificamente a “explorar a vizinhança do momento" – o Cais do Sodré. Lugar que dispõe de uma “parte antiga da cidade que agora possui uma calçada à beira-rio e fabulosas bancadas de comida no Time Out, Mercado da Ribeira”. E isto “já para não falar daqueles eléctricos vintage amarelos tão queridos”, como dizem Hazel Lubbock e Laura Chubb, autores do artigo.

Há lugares de todo o mundo nesta lista, mas quem sucede Lisboa é Sayulita, no México, a Islândia, Valleta, em Malta e o Egipto.

Este mês já a broa de milho tinha sido rainha numa lista da CNN, fazendo parte de uma lista dos 50 melhores pães do mundo e em Junho deste ano Portugal já tinha sido eleito, pelo terceiro ano consecutivo, o melhor destino turístico europeu pelos World Travel Awards, os chamados “óscares do turismo”.