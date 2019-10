Lucros da Boeing caem 95% nos primeiros nove meses de 2019

A Boeing obteve lucros de 374 milhões de dólares (aproximadamente 336 milhões de euros, à taxa de câmbio actual) entre Agosto e Setembro de 2019, menos 95% que no mesmo período de 2018, numa altura em que os aviões Boeing 737 Max continuam suspensos. A informação foi avançada, esta quarta-feira, em comunicado.

Na comunicação, o grupo aeronáutico norte-americano indicou que a facturação dos primeiros nove meses do ano desceu 19%, para 58.648 milhões de dólares (cerca de 52.694 milhões de euros) em relação ao mesmo período em 2018. Esta situação reflecte a crise que a fabricante de aviões atravessa após a ocorrência de acidente com vítimas mortais do modelo 737 Max, em Outubro de 2018 e em Março de 2019​, provocados por uma falha da segurança, avança a agência de notícias Lusa.

Relatórios preliminares da investigação à queda dos dois aviões, na Indonésia e na Etiópia, já divulgados no início deste ano, consideram como causa inicial uma falha no sistema de estabilização automática da aeronave, devido a uma má leitura do sensor que mede o ângulo de inclinação na descolagem. A Boeing confirmou entretanto que de facto existiam problemas nesse componente dos seus aviões 737 Max.

“A companhia assumiu que a aprovação regulatória do regresso ao serviço do 737 Max começará no quarto trimestre de 2019 e que gradualmente aumentará a produção de 42 aparelhos por ano para 57 em finais de 2020”, indicou esta quarta-feira o grupo no comunicado.