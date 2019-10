Substituições temporárias em casos de lesões cerebrais em estudo

O International Board (IFAB), organismo que zela pelas regras do futebol, está a analisar a hipótese de os clubes fazerem uma substituição temporária com o objectivo de salvaguardar jogadores com eventuais lesões cerebrais.

A intenção é que, caso os médicos suspeitem que um jogador tenha sofrido uma comoção cerebral, passem a ter dez minutos para efectuar exames fora das quatro linhas. Para que o clube não fique em situação de inferioridade numérica enquanto o jogador é assistido, coloca-se a possibilidade de um jogador substituir temporariamente o colega de equipa.

Esta ideia partiu das preocupações demonstradas pelas equipas médicas que, algumas vezes, se sentem pressionadas a recolocar rapidamente o jogador em campo. Num comunicado enviado às redacções, o director do departamento médico da FIFPRO, Vincent Gouttebarge, diz que já há seis anos que esta organização tem pedido à FIFA e outras instituições que prolonguem o período de assistência a estes jogadores até aos dez minutos.

“Nós [FIFPRO] apoiaremos quaisquer mudanças nas leis de jogo que facilitem esta necessária janela de dez minutos, tal como o recurso a uma substituição temporária”, afirmou Gouttebarge.

Actualmente, a FIFA defende o “protocolo de seis dias”: em caso de uma lesão sem gravidade, recomenda-se que o atleta aumente aos poucos os níveis de actividade sendo que, idealmente, poderá voltar a competir seis dias após o incidente.