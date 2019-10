Um candidato ao prémio Puskás agarra o Benfica ao fundo

O RB Leipzig venceu o Zenit, por 2-1, nesta quarta-feira, em jogo da terceira jornada do grupo G da Liga dos Campeões. Este resultado baralha – mais ainda – as contas do grupo do Benfica, com os alemães a chegarem aos seis pontos, superando os quatro do Zenit.

Nesta noite, ainda se encontram Lyon e Benfica, com os franceses a somarem quatro pontos e os portugueses ainda a zeros. Com o resultado na Alemanha, o Benfica sabe que, mesmo vencendo o seu jogo, terminará a jornada no último lugar do grupo.

Em Leipzig, o jogo começou melhor para os russos, com um grande remate de Rakitsky, de fora da área, aos 25 minutos. Laimer empatou aos 49’ e, dez minutos depois, Sabitzer marcou o golo da noite e, possivelmente, o melhor golo da prova e um forte candidato a Prémio Puskás. Veja o golo no vídeo em baixo.