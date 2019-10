Borussia Dortmund dá razão a quem chama por Mourinho

Os últimos dias têm sido atribulados, em Dortmund, com a contestação ao treinador Lucien Favre. O português José Mourinho, que já garantiu só deixar o “pousio competitivo” por um projecto que lhe permita lutar por títulos, tem sido apontado ao Borussia. E a equipa alemã deu razão a quem quer ver Favre fora do clube, somando mais uma derrota (venceu apenas dois dos últimos sete jogos).

Nesta quinta-feira, para a Liga dos Campeões, o Borussia perdeu em Milão, frente ao Inter, por 2-0, mas, sobretudo, mostrou-se uma equipa pouco capaz. Apesar das ausências de Reus e Alcácer, por lesão, Favre pôde apresentar um “onze” forte e com várias estrelas – com o português Guerreiro a saltar do banco e com o ex-Benfica Witsel no “onze”.

A partida foi, no entanto, amplamente dominada pelo Inter. O esquema de três centrais montado por Antonio Conte permitiu aos italianos terem tranquilidade na primeira fase de construção e o Inter esteve grande parte do tempo em posse de bola, ainda que em zonas recuadas.

Aos 22 minutos, sem que nada o fizesse prever, dada a falta de jogo junto das áreas, o central de Vrij “picou” a bola por cima da linha defensiva alemã e Lautaro Martínez, isolado, não falhou. O argentino parecia estar em fora-de-jogo, mas o VAR confirmou o golo.

O jogo só voltou a ter emoção já perto do intervalo, com Sancho a obrigar Handanovic a uma grande defesa, aos 45+1’. E pouco mais se passou até aos 81 minutos, quando o recém-entrado Esposito sofreu penálti de Hummels e festejou como se de um golo se tratasse. Um festejo precipitado, já que Lautaro Martínez permitiu que Burki defendesse o penálti. Candreva ainda “matou” o jogo, em cima dos 90’, e o Inter apanhou o Borussia, no grupo F, com quatro pontos, ambos a três do Barcelona.

Mertens acima de Maradona e Haaland entrou na história

A noite europeia, sem outros jogos de grande cartaz, acabou por trazer quatro marcos individuais importantes. Em Praga, a vitória do Barcelona frente ao Slavia, por 1-2, fez de Lionel Messi o primeiro jogador na história da Liga dos Campeões a marcar em, pelo menos, 15 temporadas consecutivas.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Na Bélgica, o Liverpool entrou em campo, frente ao Genk, com uma grande novidade: Oxlade-Chamberlain participou num jogo europeu um ano e meio depois. As lesões têm assombrado o médio inglês, que não só regressou aos palcos europeus como o fez com festejo, marcando aos dois minutos. E ainda bisou aos 57’, quebrando um “deserto” longo: não fazia dois golos num jogo há quase três anos.

Noite animicamente importante para o inglês e positiva para um Liverpool que venceu por 1-4 (Mané e Salah ainda marcaram) e solidificou o segundo lugar no grupo E, no qual o Nápoles – sem Mário Rui, lesionado – venceu em Salzburgo, por 2-3. Este jogo trouxe um registo tremendo do jovem Haaland, que bisou e se tornou o primeiro jogador a fazer seis golos nos três primeiros jogos na Champions. Também Mertens entrou na história, já que superou Maradona nos melhores marcadores de sempre do Nápoles, com 116 golos, ficando a cinco do recordista Hamsik.

Nota, ainda, para o muito português Lille – Fonte e Djaló fizeram dupla de centrais, Renato e Xeka não jogaram –, que somou o primeiro ponto. Em casa, frente ao Valência, empatou a um golo, conseguindo o empate aos 90+5’, por Ikone. Do lado espanhol, Gonçalo Guedes não jogou, devido a lesão.