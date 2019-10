Benfica vence bósnios do Mladost Brcko no acesso à Champions

O Benfica iniciou nesta quarta-feira, da melhor forma, a primeira eliminatória de acesso à Liga dos Campeões de voleibol, com uma vitória por 0-3 sobre os bósnios do Mladost Brcko, no jogo da primeira mão, disputado em Pale.

Os parciais foram de 22-25 (27 minutos), 17-25 (22) e 21-25 (25), o que deixa a equipa lusa muito bem encaminhada na prova, bastando-lhe um set no jogo de terça-feira, em Lisboa, para seguir em frente na competição e defrontar os montenegrinos do OK Budva, na segunda eliminatória.

O benfiquista Raphael Oliveira, com 17 pontos, foi o melhor marcador do jogo, disputado no pavilhão Sportska Dvorana Peki, em Pale, perante cerca de 500 pessoas.

No final, Marcel Matz, treinador do Benfica, destacou o que considerou ser “um bom jogo, com poucos erros": “Conseguimos neutralizar o serviço deles, aplicámos uma boa pressão no serviço que eles não conseguiram contrariar e, com a bola do nosso lado, conseguimos pontuar muito bem”, disse o técnico, em declarações publicadas no site oficial das “águias”.