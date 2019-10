Benfica salva-se graças a oferta de Anthony Lopes

O Benfica venceu nesta quarta-feira o Lyon por 2-1, ganhando um pouco mais de esperança de manter-se em prova na Liga dos Campeões, apesar do triunfo não impedir que a equipa orientada por Bruno Lage continue a ocupar o último lugar do Grupo G, com apenas três pontos.

Os benfiquistas realizaram mais uma exibição pouco convincente, apesar de terem chegado ao golo logo ao minuto quatro, através de Rafa, que aproveitou da melhor forma o mau posicionamento da defesa da equipa francesa.

Rafa, autor do golo “encarnado”, sairia pouco depois devido a lesão e a exibição do Benfica foi caindo de qualidade.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

No segundo tempo, foi a vez de Seferovic sair devido a um problema físico e, um pouco mais tarde, o Lyon empatou a partida por intermédio de Depay (70'), já depois de o emblema gaulês ter enviado uma bola à barra da baliza de Vlachodimos.

Pizzi, pouco depois, imitaria os adversários, ao também acertar no ferro da baliza francesa.

E quando o final da partida se aproximava, uma reposição da bola em jogo mal feita por Anthony Lopes, acabou nos pés do internacional português que, de primeira, enviou a bola para o fundo da baliza deserta do Lyon.