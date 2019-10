Em Lisboa e no Porto os Efterklang vão acolher-nos no seu espaço comunal

No final de 2017, quando encontrámos Casper Clausen naquele estúdio com vista para o Tejo, estávamos longe de imaginar. Falámos de 1982, o segundo álbum dos Liima, a banda que nasceu enquanto os Efterklang estavam em pousio, e o seu vocalista contou que, pouco tempo antes, estivera ali com o velho companheiro Mads Brauer a preparar uma colaboração dos Efterklang com um ensemble barroco belga. O trabalho com o ensemble pareceu então “apenas” isso, um projecto que permitisse criar e descobrir algo novo. Quase dois anos depois, quando os Efterklang chegam a Portugal para apresentar Altid Sammer, o álbum editado o mês passado que pôs fim a um silêncio discográfico de sete anos (esta quarta-feira no Lisboa ao Vivo; quinta-feira no Hard Club, no Porto, primeiras partes pelos First Breath After Coma), sabemos que não foi apenas isso.

