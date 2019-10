Ângelo Rodrigues vai receber alta “nos próximos dias”

O actor Ângelo Rodrigues vai receber alta hospitalar “nos próximos dias”, confirmou ao PÚBLICO fonte da Glam, a agência que o representa. Antes, a mesma agência já dera conhecimento que, após a saída do hospital, “segue-se fisioterapia”.

Ângelo Rodrigues encontra-se internado desde 26 de Agosto no Hospital Garcia de Orta, em Almada, na sequência, segundo avançou então o Correio da Manhã, de uma infecção provocada por injecções de testosterona que o próprio terá administrado por razões estéticas.

As injecções de testosterona que o actor terá tomado com o objectivo de ficar com o corpo aparentemente mais musculado não são feitas por profissionais habilitados. Geralmente são encomendadas pela Internet e administradas em ginásios, alertaram médicos ouvidos pelo PÚBLICO.

A 5 de Setembro, a agência fez saber que Ângelo Rodrigues encontrava-se “totalmente fora de perigo”. “Até ao momento, Ângelo foi submetido a quatro intervenções cirúrgicas, seguidas de tratamento em câmara hiperbárica. Não existe qualquer risco de amputação da perna”, como chegou a ser avançado, anunciou, então, a Glam em comunicado.