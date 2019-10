Estrôncio formou-se com estrondo na colisão entre duas estrelas de neutrões

Pela primeira vez, conseguiu-se detectar um elemento pesado recém-formado no Universo durante a colisão de duas estrelas de neutrões. Através de observações de um espectrógrafo do telescópio Very Large Telescope (VLT), identificou-se o estrôncio, um elemento que na Terra se encontra no solo de forma natural. Esta detecção é anunciada esta quinta-feira na revista científica Nature.

Continuar a ler