Três pessoas encontradas mortas em casa no Fundão, incluindo uma criança de dez anos

Três pessoas foram encontradas mortas na manhã desta terça-feira numa casa na Aldeia de Joanes, concelho do Fundão (Castelo Branco), afirmou fonte do INEM ao PÚBLICO. As vítimas são um homem de 26 anos, uma mulher de 35 anos e uma criança de dez. Não é ainda conhecida a causa da morte do casal e da criança, diz INEM e fonte do GNR.

Segundo o Jornal do Fundão, o alerta foi dado depois de ser ter dado pela ausência da criança na escola. O pai terá sido contactado e a GNR deslocou-se à habitação, onde encontrou os cadáveres.

Para o local foram mobilizadas duas ambulâncias, uma VMER (Viatura Médica de Emergência e Reanimação) e uma unidade móvel de apoio psicológico. Fonte da GNR do Fundão disse ao PÚBLICO que foi chamada ao local e que ainda tem meios presentes no terreno.

Contactado pelo PÚBLICO, o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco disse ainda não ter quaisquer informações sobre o incidente.