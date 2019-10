Ministério Público nunca quis ouvir médico no caso de bebé com malformações na Amadora

O Ministério Público nunca quis ouvir o médico obstetra denunciado pelos pais da bebé que nasceu com malformações na Amadora em 2011. Trata-se do mesmo clínico sobre o qual recaem agora suspeitas de negligência no caso de um recém-nascido em Setúbal, que sofria de malformações graves sem que estas tivessem sido detectadas nas ecografias realizadas pelo médico Artur Carvalho.

