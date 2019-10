IPMA tem nova aplicação só para avisos meteorológicos

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) lançou nesta segunda-feira uma nova aplicação para o telemóvel que o irá alertar para os avisos meteorológicos. Chama-se [email protected] e pode ser descarregada de forma gratuita na AppStore (para quem tem iPhone) e no Google Play (para telemóveis com sistema Android).

Serve como um complemento à aplicação que o IPMA já tinha — a [email protected] —, mas tem uma função mais específica: “a disseminação de informação aos cidadãos, considerada crítica para a salvaguarda de pessoas e bens”, escreve o IPMA num comunicado.

Foto DR

A nova aplicação permite ver, com base na localização do utilizador, se há avisos meteorológicos activos para uma dada região durante as 72 horas seguintes. A aplicação tem informação sobre eventos meteorológicos que “possam causar danos ou prejuízos a diferentes níveis, dependendo da sua intensidade” em todos os distritos de Portugal continental e ainda nos Açores e na Madeira.

Para além do lançamento da [email protected], também a [email protected] para a Android foi actualizada, seguindo recomendações feitas pelos utilizadores.