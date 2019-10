Conheça a chave do Euromilhões desta terça-feira

A chave vencedora do concurso 085/2019 do Euromilhões, sorteada esta terça-feira, é composta pelos números 2 — 5 — 32 — 33 — 47 e pelas estrelas 7 e 8.

Em jogo, no primeiro prémio, estava um jackpot de 47 milhões de euros, de acordo com o Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Uma vez que ninguém acertou na chave completa, estarão em jogo no concurso da próxima sexta-feira 61 milhões de euros para o primeiro prémio.

Em Portugal saiu um terceiro prémio, no valor de 41.122 euros.

Consulte o resultado oficial na página Jogos Santa Casa.