Tribunal Constitucional “chumba” reclamação do PSD a votos dos emigrantes

O Tribunal Constitucional (TC) decidiu não apreciar a reclamação do PSD que queria que os 35 mil votos nulos da emigração fossem reclassificados como abstenção.

A Comissão Nacional de Eleições vai aprovar o mapa final ainda esta terça-feira.

Fonte do gabinete do presidente da Assembleia da República confirmou ao PÚBLICO já ter sido informado da decisão do TC. Na expectativa de que os resultados finais venham a ser publicados ainda hoje em suplemento do Diário da República, Ferro Rodrigues deverá levar à conferência de líderes marcada para as 19h a proposta de que a reunião de verificação de mandatos ocorra na sexta-feira, com a tomada de posse dos novos deputados.

Se assim for, a tomada de posse do Governo deverá ter lugar no sábado, tal como foi já conversado entre o Presidente da República e o primeiro-ministro.

A percentagem de votos nulos dos emigrantes (22,33%) foi uma das surpresas da sessão de apuramento dos votos dos dois círculos da emigração. Foram anulados 35.331 boletins, de um total de 158.252 boletins recebidos de emigrantes portugueses.

O PSD entende que a validação dos votos foi mal feita, porque alguns dos envelopes que chegaram do estrangeiro não vinham acompanhados do documento de identificação obrigatório e foram, por isso, considerados nulos por algumas mesas de apuramento de resultados. Noutras mesas, o entendimento foi diferente.

No círculo da Europa o PS (29,06%) e o PSD (18,77%) elegeram um deputado cada, assim como no círculo Fora da Europa, embora a classificação tenha sido inversa - os sociais-democratas registaram 33,39% e os socialistas 20,19%. Comparativamente a 2015, o PSD perdeu agora um dos deputados por este último círculo (onde há quatro anos o PS não conseguira eleger).