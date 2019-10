Banco Europeu de Investimento abre 47 vagas para estágios remunerados

São 47 as novas vagas para estágios remunerados no Banco Europeu de Investimento, no Luxemburgo. Os estágios têm a duração de cinco a seis meses, arrancam em Março de 2020 e um subsídio mensal de 1050 euros.

Os interessados devem ser nacionais de um dos Estados-membros da União Europeia (ou dos países candidatos à adesão — Turquia, Sérvia e Montenegro) e ter concluído, ou estar a concluir, o primeiro ciclo do ensino superior.

Bons conhecimentos de inglês e/ou francês são valorizados. No anúncio pode ainda ler-se que, “na sua maioria”, os estágios não exigem experiência profissional, “embora o conhecimento e interesse nas áreas específicas de cada vaga seja uma vantagem”.

O período de candidatura termina a 3 de Novembro.