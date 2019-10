Donald Tusk pede aos Estados-membros que aceitem extensão do “Brexit”

O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, vai solicitar aos líderes dos 27 Estados-membros que aceitem o pedido de extensão do prazo do “Brexit”.

“No seguimento da decisão do primeiro-ministro, Boris Johnson, de pausar o processo de ratificação do Acordo de Retirada, e de forma a evitar um ‘Brexit’ sem acordo, irei recomendar aos 27 Estados-membros que aceitem o pedido de extensão do Reino Unido. Para isso irei propor um procedimento escrito” – para evitar que seja convocada uma cimeira extraordinária —, anunciou, esta terça-feira, Tusk numa nota publicada na rede social Twitter.

O Parlamento do Reino Unido aprovou um acordo para a saída da União Europeia (UE) esta terça-feira. Mas o dia acabou por ser agridoce para o primeiro-ministro, Boris Johnson: os deputados disseram-lhe que concordam com o princípio do acordo que ele negociou com Bruxelas na semana passada, mas querem mais do que apenas três dias para discutirem a complexa proposta de lei que vai regulamentar os termos da saída.

Os deputados rejeitaram assim a pressão do primeiro-ministro para que o processo ficasse resolvido ainda esta semana, o que torna praticamente impossível um “Brexit” a 31 de Outubro.

Na sua primeira reacção, ainda no Parlamento, Boris Johnson não fez qualquer referência a eleições antecipadas, congratulou-se com a aprovação do acordo com Bruxelas e passou a bola para o lado da UE. A partir de agora, disse o primeiro-ministro, nada será feito até que os líderes europeus digam se aceitam o pedido de adiamento feito por Londres no sábado (contra a vontade de Johnson) e até quando estão dispostos a adiar o prazo final de 31 de Outubro.