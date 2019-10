Boris Johnson ameaça propor eleições se perder votação importante esta terça-feira

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, ameaçou propor a realização de eleições antecipadas até ao Natal, ainda esta terça-feira, se o Parlamento não aprovar a sua proposta de calendário para que o acordo do “Brexit” com a União Europeia (UE) seja adequado às leis britânicas.

Para que a saída ainda possa acontecer até quinta-feira da próxima semana (dia 31 de Outubro, como está planeado), Johnson quer que os deputados discutam e aprovem, nos próximos três dias, todas as alterações às leis britânicas que podem ser necessárias para que o acordo europeu alcançado na semana passada seja considerado legal no país. Entre elas, por exemplo, questões tão importantes como a situação dos imigrantes da UE no Reino Unido depois do “Brexit”.

Enquanto essas alterações não forem aprovadas pelo Parlamento britânico, o documento que Boris Johnson assinou com os restantes líderes europeus não tem qualquer efeito. No limite, a discussão sobre as alterações (que Johnson quer concluir até quinta-feira) pode até ser aproveitada por alguns deputados para proporem um novo referendo sobre o “Brexit” – o que, à partida, seria rejeitado, mas a proposta teria de ser debatida e votada, à semelhança de muitas outras propostas de emenda.

A luta entre o Governo britânico e a maioria dos deputados da oposição centra-se agora no prazo que os dois lados julgam ser necessário para discutir e aprovar as alterações legislativas.

O Governo diz que bastam três dias, até quinta-feira, porque os deputados andam a discutir o “Brexit” há três anos; e a oposição diz que é impossível em tão pouco tempo ler o documento de 110 páginas que o Governo enviou ao Parlamento na noite de segunda-feira, e ainda identificar pontos que devem ser alterados ou reforçados, e propor e votar essas alterações.

Incerteza até ao fim

Para esta terça-feira, há dois cenários em cima da mesa, e a incerteza sobre o sentido de voto de muitos deputados, tanto do Partido Conservador como da oposição, torna difícil fazer qualquer previsão.

A partir das 19h, o Parlamento vai dizer se aprova ou se rejeita, em termos gerais, o acordo para o “Brexit” que foi alcançado na semana passada com a União Europeia.

Se aprovar – e parece haver votos suficientes para isso –, os deputados terão de votar, a seguir, a proposta de calendário do Governo para que a tal discussão mais complexa, ponto por ponto, fique resolvida até quinta-feira.

E é aqui que o processo pode voltar a ficar parado: se a maioria dos deputados rejeitar o calendário de Boris Johnson, exigindo mais tempo para discutir a legislação, a promessa do primeiro-ministro de tirar o Reino Unido da UE no dia 31 de Outubro torna-se praticamente impossível de cumprir.

“Não permitirei que isto se prolongue por mais meses”, disse Boris Johnson no Parlamento, na tarde desta terça-feira, no debate que antecede as importantes votações desta noite.

“Se o Parlamento impedir que o ‘Brexit’ aconteça, e se em vez disso levar a sua avante e decidir adiar tudo para Janeiro, ou até para depois, nessas circunstâncias o Governo não pode continuar com este processo. A proposta de lei terá de ser retirada e teremos de ir para eleições gerais”, disse o primeiro-ministro britânico.

Mas há um detalhe na ameaça de Boris Johnson que pode fazer a diferença: o primeiro-ministro disse que tira a proposta de cima da mesa se se confirmar que a UE concede um alargamento do prazo do “Brexit” por três meses, até ao fim de Janeiro; se o prazo for inferior, é possível que o Governo britânico admita dar mais tempo ao Parlamento britânico para discutir.

O Partido Trabalhista, na oposição, vai votar contra nas votações desta noite, mas há alguns deputados da sua bancada que admitem votar ao lado do Governo, pelo menos na aprovação do acordo do “Brexit” em termos gerais.

Mas para o líder trabalhista, Jeremy Corbyn, a posição do partido é clara: se estivesse no Governo, haveria uma nova negociação com a UE e o acordo obtido seria alvo de um referendo no Reino Unido.

O pano de fundo desta divergência é o prazo final para os acertos que o Reino Unido e a UE terão de fazer até ao fim de 2020, para que se possa dizer que a saída foi mesmo feita com acordo. Segundo Corbyn, o Governo não garantiu que os acertos entre Londres e Bruxelas fiquem resolvidos até Dezembro de 2020 – e, se isso não acontecer, o Reino Unido ficará novamente perante uma saída sem acordo.