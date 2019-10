Ciclista queixa-se de tentativas de atropelamento por automobilista

O ciclista Ricardo Neves alega que um automobilista o tentou atropelar por três vezes, na sequência de um desentendimento entre ambos, decorrido, nesta segunda-feira, entre as 19h30 e as 20h00, junto à Escola Secundária Carlos Amarante, cerca de 300 metros a leste do centro histórico de Braga.

O estafeta de bicicleta diz ainda que o automobilista em questão é Rui Lages, candidato à presidência da Câmara Municipal de Braga pelo PSD em 1989 e piloto em várias competições automóveis realizadas nas décadas de 70, 80 e 90. “Quando estava a sair do local ele disse: ‘façam-me o que quiserem. Sou o Rui Lages”, acusou o ciclista, contactado pelo PÚBLICO.

Ricardo Neves apresentou a sua versão do acontecimento via Facebook, na sua página de serviços, Moço dos Recados. Segundo o ciclista, tudo começou quando o automobilista em questão o “colocou em risco”, ao mesmo tempo que seguia numa conversa ao telemóvel. Na resposta, o condutor disse-lhe que “não era polícia para lhe dizer o que é que fosse” e ameaçou agredi-lo.

Nessa mesma versão, o ciclista diz ainda ter seguido em frente, aconselhado por um casal e por uma senhora que testemunharam a situação, antes de o automobilista acelerar e tentar atingi-lo no passeio, por três vezes. Nesse momento, Ricardo Neves diz ter desmontado da bicicleta, que viria a ser pouco depois pisada pelas rodas do carro.

“Não foi um acidente comum de viação. Houve agressão, ameaça agravada, injúrias, três tentativas de atropelamento em pleno passeio. Para terminar em grande, o condutor já reconhecido em pleno local fugiu”, resumiu o ciclista.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Transportado na segunda-feira para o Hospital de Braga, Ricardo Neves deslocou-se esta terça-feira à PSP para apresentar queixa do sucedido. No trabalho como estafeta, diz já se ter “cruzado com mais algumas situações infelizes”. “Da maneira como tudo sucedeu, há que agir”, vincou ainda.

Contactado pelo PÚBLICO, Rui Lages confirmou ter estado no local, mas negou ter agredido Ricardo Neves e fugido. “Quando estava junto a um semáforo, já não sei se a falar ao telemóvel, ele atravessou a bicicleta à frente do meu carro e começou a disparatar”, disse ao PÚBLICO o também administrador do Kartódromo Internacional de Braga. Quando saiu do carro para tirar “satisfações” com alguém que, a seu ver, “não tinha o papel de polícia”, Ricardo Neves atirou a bicicleta para cima de si, atirando-o ao chão. “Depois disso, ele fugiu. Eu voltei ao carro e fui atrás dele, para pedir explicações”, afirmou Rui Lages.

Por causa dos “ziguezagues” que Ricardo Neves fazia enquanto ciclista, podendo subir passeios e voltar à estrada, Rui Lages admite também ter conduzido o seu carro perto do passeio, mas negou as tentativas de atropelamento. “Ele escorregou num dos passeios, caiu e magoou-se”, alegou o antigo vereador municipal. “Eu saí então do carro para tirar satisfações, mas chegaram, entretanto, várias pessoas ao local. Aquilo morreu ali e fui-me embora”. O ex-piloto considerou ainda que situações como a de segunda-feira podem-se repetir futuramente, com a presença crescente das bicicletas nas estradas. Rui Lages disse ter comparecido a uma esquadra da PSP na manhã de terça-feira para contar esta versão do sucedido.