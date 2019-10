Já há bilhetes à venda para a Legolândia de Nova Iorque, a maior do mundo

Amantes da LEGO, preparem-se! Em 1968 abriu a primeira a Legolândia, em Billund, na Dinamarca, a terra natal da LEGO. Nos últimos anos estrearam-se mais sete e a 4 de Julho de 2020 chega a Goshen, nos arredores de Nova Iorque, aquela que será a maior Legolândia do mundo. Mais de 15 mil tipos de peças Lego já foram construídas.

Ainda em obras, o parque temático que abrirá no Vale do Hudson, com cerca de 60 hectares, será palco de “mais de 50 passeios, espectáculos e atracções em sete ‘locais’ temáticos”, pode ler-se em comunicado.

O dia 4 de Julho foi pensado para inauguração do parque temático, construído pela Merlin Entertainments plc, por ser um dia dedicado à família – é feriado nos Estados Unidos. A Legolândia de Nova Iorque quer passar a mensagem de que “nos parques temáticos da Legolândia as famílias podem andar, escalar, brincar, aprender e construir juntas”, referiu Matt Besterman, gerente de relações públicas do novo empreendimento.

Foto Montanha Russa "Dragon". DR

Há uma série de actividades que as famílias podem fazer juntas, como construir robots na Bricktopia, mas há outras tantas que conferem independência às crianças, como a montanha-russa Dragon, a Escola de Condução ou a Academia de Resgate, assim como as que permitem dominar os elementos de batalha Spinjitzu na LegoNinjago: The Ride.

Os bilhetes já estão disponíveis online. Há três níveis de passes anuais. O custo vai desde os 107,67 até aos 188,42 euros. O bilhete diário vai de 56,50 a 64,57 euros.

Caso não esteja por Nova Iorque, pode sempre optar por visitar Inglaterra, Malásia, Dubai, Japão, Florida, Califórnia e, claro, Dinamarca. Aqui encontrará mais parques com a chancela Legolândia. Caso também queira prolongar a sua estadia, há hotéis temáticos da LEGO disponíveis nas mesmas localizações.

Texto editado por Sandra Silva Costa