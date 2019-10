Lonely Planet divulgou a lista dos "melhores dos melhores" destinos para 2020

Nem sempre bem tratada, a floresta Amazónia brasileira é uma das dez regiões assinaladas no mapa Lonely Planet, editora que, como vem sendo habitual, apontou alguns destinos a ter em conta nos planos para o ano que se avizinha. "É o mundo natural no seu estado mais puro", diz a Lonely Planet. "A selva nublada é o lar de algumas das plantas e animais mais raros do mundo, além de comunidades que permanecem como administradores dessa grande extensão verde há séculos.

À medida que o clima do nosso planeta muda, a conservação da Amazónia brasileira torna-se fundamental." A lista dos "melhores dos melhores", diz a editora de guias de viagens, foi compilada com a ajuda de jornalistas, editores, influenciadores e "até a nossa família".

Dez países (nesta galeria): Butão, Inglaterra, Macedónia do Norte, Aruba (ilha das Caraíbas holandesas que a Lonely Planet inclui nesta lista), Suazilândia, Costa Rica, Holanda, Libéria, Marrocos e Uruguai. Dez cidades: Salzburgo (Áustria), Washington (EUA), Cairo (Egipto), Galway (Irlanda), Bona (Alemanha), La Paz (Bolívia), Kochi (Índia), Vancôver (Canadá), Dubai (Emirados Árabes Unidos) e Denver (EUA). Dez regiões: A rota da seda da Ásia Central, Le Marche (Itália), Tohoku (Japão), Maine (EUA), Lord Howe Island (Austrália), província de Guizhou (China), província de Cádis (Espanha), Nordeste da Argentina, Golfo de Kvarner (Croácia) e a Amazónia brasileira.