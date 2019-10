A subida ao trono do novo imperador do Japão, Naruhito de seu nome

Depois de o imperador japonês Akihito se ter despedido das suas funções em Abril, num acto histórico e sem precedentes na História recente do país, o seu filho Naruhito é o primeiro imperador nascido depois da II Guerra Mundial. O seu reino começou oficialmente em Maio, mas só foi entronizado formalmente nesta terça-feira, numa intrigada cerimónia anciã. O imperador de 59 anos passou por uma série de rituais no palácio imperial de Tóquio e o desfile que, por norma, sucede a cerimónia foi adiado por respeito às vítimas do tufão Hagibis, que resultou na morte de pelo menos 80 pessoas.

A cerimónia chama-se Sokui no Rei (“Cerimónia da Ascensão”) e começa com o imperador a entrar no Trono do Crisântemo, de 6,5 metros de altura, e leu uma declaração formal enquanto vestia uma túnica laranja, que só é usada por imperadores em ocasiões especiais. “Prometo que irei agir de acordo com a constituição e cumprir a minha responsabilidade enquanto símbolo do Estado e da unidade do povo”, disse. A sua mulher, Masako, estava num trono mais pequeno enquanto vestia cerca de 12 camadas de túnicas, escreve a BBC. A cerimónia decorreu quase toda em silêncio, na presença de tesouros do império japonês: uma espada e uma pedra preciosa antigas.