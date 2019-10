Vodafone confirma avaria que está a condicionar acesso à Internet

Alguns serviços da Vodafone encontram-se condicionados, esta terça-feira, com os clientes da operadora a registarem dificuldades no acesso à Internet fixa e móvel, assim como na realização de chamadas e acesso aos canais televisivos.

A Vodafone confirmou já “que foi identificada uma avaria nos seus sistemas que afecta os serviços de Internet móvel e fixa”. “A situação está a ser resolvida, mas ainda sem previsão de quando o serviço vai ficar totalmente restabelecido”, acrescentou a operadora numa resposta oficial enviada, pelas 23h45, ao PÚBLICO.

As falhas persistem há cerca de uma hora e estão a afectar sobretudo as zonas de Lisboa, Porto, Coimbra, Leiria e Braga. De acordo com informação divulgada pelo site Downdetector, os relatos de problemas na rede começaram a registar-se cerca das 22h desta terça-feira.

Vários clientes recorreram à rede social Twitter para comunicarem os problemas.

A rede da Nos também registou falhas na cobertura a nível nacional durante a manhã desta terça-feira, algo que afectou as comunicações móveis, fazendo com que vários clientes em todo o país ficassem sem rede e impedidos de fazer chamadas, aceder aos dados móveis ou receber e enviar mensagens.