Problemas na rede NOS: clientes sem chamadas, mensagens ou dados móveis

A rede da NOS está a registar falhas na cobertura a nível nacional durante a manhã desta terça-feira, algo que está a afectar as comunicações móveis. Os clientes estão sem rede e impedidos de fazer chamadas, aceder aos dados móveis ou receber e enviar mensagens. O incidente foi comunicado à ANACOM, confirmou o PÚBLICO junto da autoridade reguladora das comunicações, mas ainda não se conhecem as causas.

De acordo com o site Down Detector, que regista a actividade de “qualquer serviço que os utilizadores considerem de vital importância à sua rotina, incluindo (mas não se limitando a) provedores de internet, provedores de rede móvel, linhas aéreas, transporte público e serviços online”, os utilizadores portugueses reportaram várias falhas no sistema NOS desde as 11h, com mais de 1000 queixas vindas sobretudo do Porto, Aveiro, Lisboa, Vale de Cambra ou Évora — mas também em São Miguel, nos Açores, relata um utilizador no Twitter.

De acordo com o mesmo site, a Vodafone e a MEO também registaram algumas falhas, embora o número de queixas seja menor: cerca de uma centena de queixas com a Vodafone e três dezenas com a MEO.

Ao que o PÚBLICO conseguiu apurar, vários serviços estão a sofrer os efeitos desta falha: um exemplo é o banco Millennium, que registou dificuldades em algumas operações.

De acordo com o site da empresa de telecomunicações, a NOS tem mais de 4 milhões de clientes móveis e 1,6 milhões de clientes com plano de telefone fixo.