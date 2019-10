Bruxelas alerta para aumento da despesa acima do recomendado no esboço do OE

A Comissão Europeia quer conhecer mais sobre o plano orçamental de Portugal para 2020. De acordo com uma carta enviada pelo vice-presidente da Comissão Valdis Dombrovskis e pelo comissário de assuntos económicos Pierre Moscovici a Mário Centeno, o rascunho apresentado pelas Finanças apenas inclui “as medidas que o Governo já adoptou até à data”, mas não oferece novidades. E há alertas a ter em conta: o crescimento das despesas do Estado excede o aumento “máximo recomendado” e há risco de “desvio significativo” das contas do Governo face ao acordado em Conselho.

O rascunho do plano orçamental para 2020 foi recebido pela Comissão Europeia a 15 de Outubro, mas não detalha quaisquer “novas medidas para 2020”, lê-se na carta enviada ao ministro das Finanças.

“Um rascunho de plano orçamental sem mudanças de medidas projecta uma deterioração do saldo estrutural em 0,2% do PIB”, tendo em conta tanto o valor nominal, como o valor resultante da aplicação da metodologia dos serviços da Comissão. “Esta expansão orçamental fica aquém do ajustamento estrutural de 0,5% do PIB”, lê-se na carta.

Este rascunho “projecta” ainda “que a taxa de crescimento nominal de despesa pública líquida primária será de 3,9%, o que excede o aumento máximo recomendado de 1,5%”, continua a Comissão Europeia.

Estes elementos “parecem estar desviados da linha orçamental” acordada em Conselho, a 9 de Julho deste ano “uma vez que aponta para um risco de desvio significativo em 2020 e ao longo de 2019 e 2020”. No final da missiva, Dombrovskis sublinha a importância do envio de um rascunho actualizado do plano orçamental “assim que possível”.

As eleições legislativas atrasaram a entrega do Orçamento do Estado, ainda que António Costa o queira ter pronto até ao final do ano.

Para além de Centeno, também os homólogos da Bélgica, Espanha, França e Itália receberam cartas semelhantes da Comissão Europeia — em todos os casos, foram encontrados desvios significativos no plano orçamental.

O PÚBLICO tentou contactar o Ministério das Finanças para uma reacção, mas até ao momento ainda não foi possível consegui-la.