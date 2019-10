Bruno Lage garante novidades em breve sobre renovações no Benfica

Bruno Lage, treinador do Benfica, garantiu que, em breve, serão anunciadas mais renovações de contrato de jogadores “encarnados”. “Já renovou o Ferro e, nas próximas semanas, vão ter novidades sobre outros jogadores”, afiançou o técnico, nesta terça-feira, na antevisão do jogo frente ao Lyon, para a Liga dos Campeões.

Sobre a partida, Lage espera um “um jogo muito competitivo, em que ambas as equipas vão querer vencer” e, apesar de recusar haver pressão diferente, assumiu a importância de somar pontos: “A pressão é constante. Não há nenhum jogo em que não tenhamos de vencer (…) mas sabemos que é um jogo importante, porque numa competição a seis jogos temos de conseguir pontos ao terceiro”.

Sobre o adversário, o treinador recusou que o mau momento do Lyon na Liga francesa facilite a missão ao Benfica: “As equipas têm este tipo de momentos nas épocas. Não há equipa que seja perfeita ao longo da época. Independentemente do que o Lyon faça na Liga francesa, o importante é que entra nesta competição como um dos líderes do grupo”.

O técnico “encarnado” alongou-se, ainda, sobre o adversário, prevendo um sistema táctico em 4x3x3 por parte de uma equipa com treinador novo. “O Lyon já jogou em 4x3x3 e já jogou com três centrais, embora não seja tão habitual. E o Rudi Garcia já jogou em vários sistemas durante a carreira. Mas para que a equipa tenha estabilidade, devem jogar em 4x3x3”.