Coldplay regressam com álbum duplo em Novembro

Primeiro apareceram cartazes misteriosos em algumas cidades mundo fora, em que aquilo que parecia uma banda jazz dos primórdios do género surgia numa fotografia com data assinalada (22 de Novembro de 1919). Fãs mais atentos terão reparado que os retratados, disfarçados pela indumentária e pelo grão da imagem, eram Chris Martin e companhia, ou seja, os Coldplay. Tratava-se, portanto, de um teaser prenunciando uma qualquer novidade. E essa novidade, anunciou a banda nas suas redes sociais, é um novo álbum dos autores de Yellow com edição marcada para 22 de Novembro (de 2019).

O novo registo será um álbum duplo dividido em duas partes, “Sunrise” e “Sunset”. Será o oitavo álbum de originais da banda, sucedendo a A Head Full of Dreams, editado em 2015. O título não foi anunciado oficialmente, ainda que o comunicado da banda aluda à expressão “Everyday Life”: “Nos últimos 100 anos, ou próximo disso, temos andado a trabalhar numa coisa chamada Vida Quotidiana [“Everyday Life”, no original]”, lê-se numa das sua primeiras frases.

O tablóide Daily Star adianta, citando fonte da banda, que o álbum abordará o “lado mais experimental” dos Coldplay, e que antecede a edição, em 2020, de um outro disco, mais consentâneo com a música que lhes fomos conhecendo ao longo da carreira. A mesma fonte adianta que o regresso aos palcos só acontecerá, “provavelmente”, no próximo ano, após o lançamento do álbum dito mais convencional.