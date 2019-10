Felicity Huffman vista a sair da prisão durante tempo de pena

Felicity Huffman deu entrada no estabelecimento prisional há uma semana, restando-lhe ainda mais outro tanto para cumprir a pena de prisão de 14 dias a que foi sentenciada, após se ter declarado culpada no caso do escândalo de acesso à faculdade, em que a actriz assumiu ter pagado 15 mil dólares (13.458 euros) a um consultor para que este inflacionasse o resultado dos exames de acesso à faculdade da filha mais velha, em 2017. Mas o que está a causar espanto são as imagens que registam, em vídeo, uma pequena escapada da actriz: Huffman foi filmada com o uniforme prisional e de chapéu de beisebol a sair das instalações da penitenciária para se encontrar com o marido, o actor William H. Macy, e com a filha, no parque de estacionamento exterior ao estabelecimento.

Além do encarceramento, Huffman terá ainda de pagar uma coima de 30 mil dólares (cerca de 27 mil euros) e cumprir 250 horas de serviço comunitário.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Huffman, cuja carreira inclui uma nomeação para o Óscar de melhor actriz por Transamerica (2005) e um Emmy pela sua participação em Donas de Casa Desesperadas, foi a primeira entre um mais vasto leque de pais envolvidos no escândalo a ser condenada: no total, há 52 encarregados de educação acusados de participar no mesmo esquema, em que pagavam ao consultor William “Rick” Singer (que, entretanto, já se deu como culpado) para melhorar as notas dos seus filhos, para que estes pudessem ter acesso às melhores universidades, como Yale, Stanford ou a Universidade do Sul da Califórnia. O actor William H. Macy não foi indiciado no mesmo caso.

Sobre outros pais envolvidos no mesmo esquema, já é conhecida a sentença do antigo executivo da International Dispensing Corporation, Gregory Abbot, e da sua mulher, Marcia Abbott, após terem admitido o pagamento de 125 mil dólares (112.250 euros) ao mesmo consultor: o casal foi condenado a um mês de prisão efectiva, a uma multa de 45 mil dólares (40.400 euros) e a 250 horas de serviço comunitário. Também a proprietária de uma joalharia, Marjorie Klapper, apresentou-se como culpada, assumindo ter pagado 15 mil dólares (13.458 euros) para falsear as notas de acesso à universidade do seu filho, recebendo uma pena de três semanas de prisão e uma coima no valor de 9500 dólares (8500 euros).

Há ainda pais que mantêm a versão de serem inocentes: é o caso da actriz Lori Loughlin (Fuller House) e do marido, o designer Mossimo Giannulli.