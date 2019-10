Espanhola Brownie abre a terceira loja em Portugal

É uma empresa familiar que nasceu em 2006, pela mão do casal catalão Mercedes Ortega e Juan Morera. Embora Mercedes continue a ter uma palavra a dizer em todas as colecções, são os filhos e as noras que dão a cara pela marca de roupa que está apostada na internacionalização. Em Lisboa, Irene Framis, casada com Juan Morera, o actual director-geral da empresa e filho do casal fundador, veio apresentar a colecção Outono/Inverno e anunciar que a expansão em Portugal é para continuar.

Criada em 2006, a Brownie — nome do animal de estimação da família, conta Irene Framis — começou por ser uma loja multimarcas, mas cedo Mercedes Ortega começou a criar peças, dando início à venda de produção própria. Pouco a pouco, a marca estendeu-se e conta já com 31 lojas e 15 corners nos armazéns El Corte Inglés, em Espanha.

A internacionalização começou por Portugal, há cinco anos com uma primeira loja no Porto, no Norte Shopping; dois anos depois chegou ao espaço do El Corte Inglés, em Lisboa. Em Junho foi a vez do Centro Comercial das Amoreiras, também em Lisboa, receber a primeira flagship store da capital e, na sexta-feira, abriu a terceira loja, desta vez no Centro Comercial Oeiras Parque. “Portugal é um bom mercado”, confessa Irene Framis ao PÚBLICO.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A marca de moda espanhola continua a crescer, tendo expandido também para Andorra, onde abriu a primeira loja no passado mês de Julho. Segundo o site Modaes.es, ao contrário do que aconteceu ao resto do sector do retalho espanhol, a empresa de Barcelona teve, neste ano, um crescimento de 27%. Entre 2015 e 2017, a marca triplicou as suas vendas. Em 2018, a empresa fechou o ano com um negócio de 20,5 milhões de euros e, em Setembro, já estava, e pela primeira vez, acima dos 25 milhões. No Verão houve um aumento de capital que explica assim a abertura das novas lojas fora de Espanha.

Sempre com um toque mais clássico — a força da marca está nos básicos “intemporais” como as T-shirts, blusas, pullovers ou calças de ganga de cores sóbrias —, a Brownie é vestida pelas jovens dos 15 aos 25 anos. Contudo, também pisca o olho às suas mães com peças mais sofisticadas, refere Framis. “Queremos vestir as mães e as avós”, diz a responsável. Além da roupa, a Brownie oferece também lingerie e acessórios, como sapatos, botas, malas, cintos e bijuteria. “São 400 referências por colecção, 50 são ecológicas”, informa Irene Framis, acrescentando que todas as semanas há propostas novas nas lojas.

No futuro, Framis deseja que todas as peças possam ser eco-friendly mas, para já, a Brownie tem apenas a linha “I'm organic”, que respeita o meio ambiente e é sustentável. Uns dos entraves é o preço, pois essas peças acabam por ser mais caras.