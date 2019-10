E se toda a agricultura fosse biológica? A produção alimentar poderia diminuir e os gases de estufa aumentar

Uma equipa de cientistas do Reino Unido considerou o seguinte cenário: a agricultura da Inglaterra e do País de Gales tornar-se-ia 100% biológica e a dieta da população desses países manter-se-ia exactamente na mesma. Se este panorama se tornasse real, as emissões directas de gases com efeito de estufa diminuiriam, mas haveria quebras na produção alimentar de 40%. A área agrícola de outros países teria assim de aumentar para satisfazer as necessidades da Inglaterra e do País de Gales. Dessa forma, as emissões líquidas de gases com efeito de estufa poderiam acabar por ser maiores do que as lançadas pela agricultura convencional.

