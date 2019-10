A irmã Emília vai embora e Ana não consegue dormir. “Era a minha alegria”

Antiga leprosaria

Desde 1947, quando abriu o Hospital Colónia Rovisco Pais, na Tocha, em Cantanhede, que as irmãs das Filhas da Caridade de S. Vicente de Paulo estiveram presentes na vasta quinta, prestando apoio aos doentes com lepra que para ali eram levados. As últimas três abandonaram há poucos dias o local onde está instalado agora o Centro de Medicina de Reabilitação da Região Centro e a sua partida foi uma festa com lágrimas à mistura. Na quinta ficam ainda a viver cinco antigos pacientes da antiga leprosaria.