Homem morto à pedrada e prédio incendiado em Corroios

Um homem matou outro homem à pedrada, na tarde desta segunda-feira, em Miratejo, na freguesia de Corroios, concelho do Seixal, confirmou ao PÚBLICO fonte da Associação dos Bombeiros Voluntários do Seixal.

Posteriormente, o suspeito terá pegado fogo a um prédio na localidade, obrigando à retirada dos habitantes.

Os bombeiros do Seixal receberam o alerta às 13h50. Segundo a mesma fonte, foram retiradas oito pessoas do prédio, das quais seis foram transportadas para o hospital.

No local estiveram oito veículos dos Bombeiros do Seixal, assim como outros meios dos Bombeiros de Amora e de Cacilhas, do INEM e da PSP.

O suspeito já foi detido pelas autoridades e o incêndio encontra-se extinto.