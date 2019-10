Vai nascer no Algarve um centro de cirurgia virtual para treinar médicos

Está a nascer no Algarve um projecto dedicado à investigação, inovação e turismo de saúde, que resulta de uma parceria entre o Centro Académico de Investigação e Formação do Algarve (ABC – Algarve Biomedical Center) e a Câmara Municipal de Loulé. Um investimento de 24 milhões de euros que pretende levar mais médicos para a zona do Sul do país. Uma das novidades será a criação do primeiro centro de cirurgia virtual a quatro dimensões em Portugal.

