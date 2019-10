Rui Rio é recandidato à presidência do PSD e quer liderar a bancada parlamentar. O social-democrata quebrou esta segunda-feira o silêncio sobre o seu futuro político, numa declaração sobre as próximas eleições directas do PSD, a partir do Porto.

As próximas eleições directas estão previstas para meados de Janeiro.

Rui Rio afirmou temer uma “grave fragmentação do partido” caso não se recandidatasse. “O PSD precisa de uma liderança que defenda a social-democracia e mantenha o partido no centro político, não permitindo que ele se transforme numa força partidária ideologicamente vazia ou de perfil eminentemente liberal”, afirmou, destacando o seu compromisso em assumir uma “postura corajosa e frontal”. Por outro lado, Rio negou um “discurso dominado pelo cinismo e hipocrisia do politicamente correcto”.

Classificando como “uma decisão de elevada responsabilidade”, Rui Rio diz ter tido em consideração dois pesos na balança: por um lado, “o sacrifício da vida pessoal, familiar e profissional” e, por outro, “os inúmeros apelos, ao longo das duas últimas semanas, feitos por largas dezenas de pessoas, de dentro e fora do partido” a favor de uma recandidatura.

Quanto aos “quase” 28% de votos nas recentes eleições legislativas, Rui Rio refere que estes resultados “significam que 1,5 milhão de portugueses confiaram no PSD com esta liderança e não com a de quem tudo tem feito para a destruir”.​

Citando Ortega y Gasset, Rio acrescentou: “O homem é ele e a sua circunstância”. “Assim sendo, nesta minha circunstância, não pode haver um espaço maior para o meu interesse particular do que para o interesse colectivo. Compete-me colocar o interesse público acima de tudo mais e manter a minha disponibilidade para continuar a servir o PSD e, por seu intermédio, Portugal”, afirmou, sublinhando estar disponível para disputar as próximas eleições internas, liderar a oposição ao Governo do Partido Socialista e conduzir o PSD nas próximas eleições autárquicas.

Rio mostra-se “disponível para lutar contra todas as adversidades inerentes ao exercício do cargo de líder da oposição, que é dos mais difíceis de executar numa democracia representativa”. “Não estou, no entanto, disponível para voltar a enfrentar deslealdades e permanentes boicotes internos, nos moldes em que o tive de fazer ininterruptamente desde a minha tomada de posse em Fevereiro de 2018”, sublinhou Rui Rio, referindo o “lamentável golpe de Janeiro passado, quando alguns procuraram fazer no PSD o que se fez no PS em 2014 e que esses mesmos, à data, tanto criticaram”.

“Nunca farei aos outros o que, na prática, me fizeram a mim”, acrescentou Rio, destacando depois a sua disponibilidade para assumir a liderança da bancada parlamentar, uma “situação de excepção ditada pela proximidade do próximo Congresso”.

Desde a noite eleitoral de 6 de Outubro que o actual líder do PSD não fazia qualquer intervenção pública. À data, Rio disse apenas que iria avaliar com “calma e ponderação” o seu futuro político, depois de o PSD ter obtido 27,7% dos votos (elegendo 79 deputados), contra 36,3% do PS (108 deputados) nas legislativas.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Na reunião da Comissão Política Nacional, na passada quarta-feira, o secretário-geral do PSD, José Silvano, avançou aos jornalistas que o presidente do partido tinha recebido o incentivo “praticamente unânime” dos dirigentes presentes para se recandidatar à liderança do partido.

A 9 de Outubro, três dias depois das eleições, o antigo líder parlamentar Luís Montenegro anunciou que será candidato à presidência do PSD nas próximas directas, e, na sexta-feira, foi a vez de Miguel Pinto Luz, antigo líder da distrital de Lisboa, anunciar que vai estar também na corrida.

As eleições directas do próximo presidente do PSD deverão realizar-se em meados de Janeiro e o Congresso na primeira ou segunda semana de Fevereiro, mas as datas concretas serão fixadas num Conselho Nacional que terá lugar em Bragança, na última semana de Outubro ou primeira de Novembro.