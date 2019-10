Nuno Artur Silva vai vender a sua participação na empresa Produções Fictícias

Quando assumir o cargo de secretário de Estado do Cinema, Audiovisual e Media, Nuno Artur Silva terá vendido a sua quota nas Produções Fictícias, a empresa produtora de conteúdos que fundou em 1993 e que é também dona do canal Q. “No momento em que tomar posse como secretário de Estado, já não serei accionista das Produções Fictícias e consequentemente do Canal Q”, disse Nuno Artur Silva ao PÚBLICO, que não adiantou qualquer pormenor sobre o negócio e escusou-se a fazer mais comentários.

A criação da Secretaria de Estado do Cinema, Audiovisual e Media, que terá a tutela da RTP, foi uma das surpresas do novo Governo de António Costa. A pasta foi entregue a Nuno Artur Silva, até 2018 administrador da RTP com o pelouro dos conteúdos, cargo para o qual não foi reconduzido para um segundo mandato pelo Conselho Geral Independente (CGI), o órgão de supervisão do serviço público de rádio e televisão, no meio de acusações de incompatibilidade de funções, precisamente devido a ser ainda, passados três anos, proprietário da Produções Fictícias.

Nesta segunda-feira, o presidente do CGI, António Feijó, considerou já uma “excelente notícia” a escolha de Nuno Artur Silva. “A minha posição em nome pessoal é que se trata de uma excelente escolha. Ele tem uma ideia muito clara da noção de serviço público.” Quanto às objecções expressas no passado, Feijó sublinha que actualmente não existe uma situação de conflito de interesses. “O secretário de Estado não vai ter uma interferência na gestão directa da empresa. Não vejo qualquer conflito de interesses na nomeação de Nuno Artur Silva como secretário de Estado da Cultura.”

As Produções Fictícias nasceram em 1993 e foi nessa década que rapidamente se tornaram num cadinho do humor português. É de lá que saem os argumentos de Herman Enciclopédia, uma das mais conhecidas séries de Herman José, ou que anos mais tarde têm espaço os quatro humoristas que viriam a formar o grupo Gato Fedorento, definidor do humor nacional nas primeiras décadas do século XXI.

Sendo uma produtora de conteúdos e tendo estendido o seu trabalho e o dos autores com os quais colaborou ou que agenciou a áreas como o teatro ou a publicidade, as Produções Fictícias tocaram desde o Contra-Informação (RTP) ao Inspector Max (TVI), passando pelo Eixo do Mal (SIC) ou a génese do suplemento humorístico do PÚBLICO Inimigo Público ou a série Os Contemporâneos. Depois de ter criado um canal no Sapo, a PFTV, a empresa daria um passo maior quando em 2010 fundou o Canal Q. Primeiro um exclusivo Meo, chegaria a outros operadores e permanece hoje nas grelhas da televisão por subscrição. com J.A.C.