Nelson de Souza fica com o pensamento estratégico, Ana Abrunhosa com a gestão do dinheiro no território

Ao pensar a orgânica de um novo governo, o primeiro-ministro, António Costa, disse querer adaptá-lo à nova fase que se adivinha em termos de negociação e gestão dos fundos estruturais, e dar ao Ministério do Planeamento um novo estatuto que revalorize a sua função mais estratégica e prospectiva. Nelson de Souza vai assegurar a coordenação da conclusão do actual quadro financeiro e estar na linha da frente na negociação em Bruxelas de como se vai fazer o fecho do quadro financeiro actual, o Portugal 2020 (que decorre até 2023), assim como lançar as bases do que vai ser o próximo quadro financeiro plurianual 2021-2027.

