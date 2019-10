Um Governo maior, com mais deputados e mulheres ainda em minoria

De um executivo para o outro, António Costa “contratou” mais dois ministros (de 17 para 19) e oito secretários de Estado (de 42 para 50). O Governo tem agora 70 membros, incluindo o primeiro-ministro. As expectativas apontam para que todos os governantes tomem posse ao mesmo tempo, na próxima sexta ou sábado, depois de a Assembleia da República ser empossada. Só depende do Tribunal Constitucional e de uma eventual reunião presencial do Conselho Europeu sobre o Brexit.

