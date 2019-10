U. Minho: reitor critica “imensa demora” de resposta para alojamento académico

O reitor da Universidade do Minho criticou esta segunda-feira, 21 de Outubro, a “enorme dificuldade” e “imensa demora” de resposta por parte do Plano de Alojamento para o Ensino Superior, adiantando que dois dos quatro edifícios candidatos a serem reconvertidos em residências universitárias foram rejeitados.

As declarações de Rui Vieira de Castro foram feitas na sequência do Conselho Geral da Universidade do alojamento estudantil. De fora da candidatura à reabilitação de imóveis do Estado para residências estudantis universitárias ficam a antiga Escola Secundária D. Luís de Castro, em Braga, e o Convento Rosa Lima, em Guimarães. “[É uma] situação profundamente desagradável”, disse Rui Vieira de Castro. “Temos sido remetidos pela enorme dificuldade e demora imensa na resposta por parte do plano de realojamento no Ensino Superior.”

Segundo o reitor, os dois imóveis “foram considerados não elegíveis, considerando que a intervenção ali não responderia aos requisitos que o fundo tem”. Rui Vieira de Castro referiu que sobraram apenas dois imóveis para converter em alojamento estudantil: “Os edifícios do Exército, em Braga, e a Escola de Santa Luzia, em Guimarães.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

As residências universitárias da U. Minho foram feitas em 1998 para um universo de 14 mil alunos, sendo que a universidade conta actualmente com quase 20 mil estudantes e que são muitas as queixas sobre a “falta e o preço” do alojamento para estudantes disponível.

Mais populares A carregar...

A Universidade do Minho tem dois pólos em funcionamento, um em Braga e outro em Guimarães, além do Instituto do Design, a funcionar também em Guimarães.