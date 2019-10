Uma viagem ao tempo dos tamagotchis e tazos para quem (não) passou pelos anos 90

Game boys, projectores de slides, tamagotchis, pollypockets, tazos ou walkmans. Estes são alguns (dos muitos) objectos que marcaram a infância de quem cresceu nos anos 90. Alguns preenchiam os tempos livres numa altura em que o streaming e as redes sociais ainda não eram uma forma de entretenimento. Outros estavam em todas as habitações, escolas ou escritórios e caíram em desuso ou foram melhorados, dando origem a produtos que hoje ainda usamos. E há os que voltaram a estar na moda, como é o caso das cassetes.

Para quem já nasceu neste milénio, muitos destes objectos não significam muito — talvez tenhas ouvido pais, tios ou primos falar deles, mas podes não saber o que são ou qual é o seu propósito. Mas o P3 está aqui para ajudar, por isso compilamos nesta fotogaleria algumas imagens e histórias destes "míticos" objectos e brinquedos. Se, no entanto, cresceste com eles e é com nostalgia que estás a navegar por esta fotogaleria, convidamos-te a participar.

