Logradouros nas cidades

Felicito Maria João Mesquita pelo seu artigo “A cidade escondida nos logradouros está em risco” (PÚBLICO de 13 de Outubro). Há muito que associações e cidadãos vêm alertando para a destruição dos logradouros sem que alguém os ouvisse, nomeadamente a associação a que estou ligado (Campo Aberto). Oxalá que os alertas de académicos como os arquitectos Paulo Farinho Marques e Luís Guedes de Carvalho ou a professora Ana Monteiro, que também já o vêm fazendo há anos, tenham melhor sorte.

Na justificação da Câmara Municipal do Porto para um dos protestos assinalados no artigo (feito pelos arquitectos Pedro Guedes e Leonor Macedo) surge uma provável inversão da realidade: tudo leva a crer que a árvore cinquentenária já lá estaria quando foram construídas as garagens! Não deveriam estas ter sido construídas no respeito pelas árvores ali existentes? As justificações dadas pelas autoridades são por vezes espantosas: o Plano Director Municipal (PDM) defende o verde privado a salvaguardar, mas num edifício classificado (supostamente para proteger o seu valor patrimonial), os municípios são obrigados a consultar um organismo de defesa do património (Direcção Regional de Cultura do Norte)... que aprova projectos que, pelo menos no seu espírito, violam o PDM! Infelizmente as árvores não votam, mas os que destroem logradouros e desrespeitam a lei ou o seu espírito votam.

José Carlos Costa Marques, Águas Santas

Falsas simpatias eleitorais

O resultado saído do último acto eleitoral não deveria surpreender os cidadãos, uma vez que grande parte destes convive bem com situações menos claras e onde é também clara a ideia de que é com engodo que se conseguem atingir objectivos, ainda que muitas vezes, as palavras não correspondam aos actos, servindo estes últimos como estratégia para se ganharem eleições.

Sabemos também que aos políticos convém estar próximo de cidadãos menos instruídos, onde se torna fácil lidar com o desconhecimento, mas aonde a falsa simpatia pode ajudar a conquistar votos que depois se traduzem em esmolas para quem trabalhou uma vida inteira, contribuindo para um Estado que só reconhece os contribuintes para pagarem e não para receberem.

Depois de termos assistido a uma campanha eleitoral em que ficaram bem vincadas as diferenças, entre as diversas organizações partidárias, e onde todos apresentaram os seus pontos de vista, quanto à solução para os problemas do país, ficámos com a ideia de que face às inúmeras propostas, o poder é apetecível nem que seja para subjugar os cidadãos à vontade daqueles que têm a ambição do poder, sabendo nós que os problemas do país não se resolvem com a “geringonça” de uns, mas com o empenho de todos.

Américo Lourenço, Sines