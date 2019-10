Exumação de Franco do Vale dos Caídos será na quinta-feira

O governo espanhol anunciou que a exumação de Francisco Franco do Vale dos Caídos será na quinta-feira, às 10h30. O corpo do ditador será depois enterrado no cemitério de El Pardo-Mingorrubio, em Madrid, segundo o comunicado divulgado na imprensa espanhola.

O governo de Pedro Sánchez assegura que o processo será levado a cabo “em condições de dignidade e respeito” e que a família do ditador estará presente, bem como a ministra da Justiça, Dolores Delgado.