Quando os votos indicavam que Morales teria de ir a segunda volta, contagem parou

Apesar de os resultados preliminares das eleições presidenciais indicarem que terá de disputar uma segunda volta, Evo Morales mostra-se confiante de ganhar pela quarta vez ainda à primeira volta. Mas a contagem dos votos parou de forma abrupta.

Morales, que se candidatou pela quarta vez à presidência, apesar de os eleitores bolivianos se terem manifestado contra essa intenção num referendo em 2016, diz que os votos ainda não contados das zonas rurais lhe darão a vitória à primeira volta e a maioria no Parlamento.

Com 84% dos votos contados, diz o Supremo Tribunal Eleitoral, Morales tem 45% dos votos e Carlos Mesa, o seu principal rival, 38%. De acordo com as regras eleitorais, para não ser necessária uma segunda volta a 15 de Dezembro um candidato tem de ter no mínimo 50% ou uma vantagem de dez pontos sobre o segundo colocado.

Mas houve “uma paragem súbita na contagem dos votos”, disse uma fonte diplomática à Reuters, o que está a preocupar os observadores eleitorais, receosos de que esteja em curso uma manipulação da contagem para evitar uma segunda volta. A Organização de Estados Americanos pediu explicações sobre a paragem.

No poder há 13 anos, Morales, de 59 anos, tornou-se no primeiro Presidente indígena e de esquerda do país andino, mas vários casos de corrupção nos círculos próximos do poder e as denúncias de viragem autoritária desgastaram a sua imagem.