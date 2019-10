Portugal tem uma crise de confiança política que abriu portas ao Chega

Atrasado, e timidamente, Portugal integra agora a tendência europeia de crescimento da extrema-direita, com a entrada do Chega no Parlamento com um deputado. Mas continua a ser um caso particular: não viveu uma crise sistémica que abalasse os alicerces do sistema partidário, um dos mais resilientes na Europa, e, no entanto, desenvolveu-se um terreno fértil para que emergisse um partido populista de extrema-direita.

