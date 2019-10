A Cozinha dos Ganhões está de volta para promover a gastronomia em Estremoz

A Cozinha dos Ganhões, o maior certame gastronómico do Alentejo, decorre entre os dias 28 de Novembro e 1 de Dezembro, em Estremoz, para promover o turismo e a gastronomia da região.

O festival gastronómico, que vai decorrer no parque de feiras e exposições da cidade de Estremoz, no distrito de Évora, atrai, anualmente, milhares de visitantes à procura da gastronomia tradicional e conta com a participação de vários tasqueiros e doceiros, além de expositores de produtos regionais, bares e artesãos do concelho.

A denominação “ganhão” era atribuída antigamente aos trabalhadores da lavoura nas herdades do Alentejo. Hoje, a Cozinha dos Ganhões é um evento de promoção turística de Estremoz, organizado pelo município, que pretende valorizar as tradições e os costumes deste concelho e do Alentejo e que tem para oferecer, durante quatro dias, de acordo com a autarquia, “sabor, saber, tradição e convívio”, assim como animação cultural.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A 27.ª edição da mostra gastronómica, segundo os promotores, “vai contar com o que de melhor tem a cozinha alentejana”, contemplando os pratos típicos da região.

O evento, de acordo com a autarquia, vai “apresentar o que o Alentejo tem de melhor”, nomeadamente a gastronomia, produtos regionais, doçaria, vinhos, queijos, enchidos e artesanato.

Paralelamente, noutro pavilhão do parque de feiras da cidade, vai decorrer a sexta edição do certame “Estremoz Caça, Pesca e Atividades da Natureza”, organizado pela Confraria dos Amigos do Campo, com o apoio do município.