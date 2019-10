Rendas levam metade do rendimento das famílias na Grande Lisboa

O patamar dos 35% que é recomendado internacionalmente como limite máximo da taxa de esforço a que devem ser submetidas as famílias para pagarem a sua habitação é largamente ultrapassado, no caso do mercado de arrendamento, em 11 dos 18 concelhos que compõem a Área Metropolitana de Lisboa (AML), onde arrendar uma casa leva metade (46%) do rendimento médio. No caso da aquisição da casa própria essa taxa de esforço é superada, de forma substancial, nos municípios de Oeiras (44%), Cascais (53%) e Lisboa (58%).

Continuar a ler