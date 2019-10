“Prioridade tem de ser aumentar a habitação a preços protegidos”

A análise surgiu no âmbito de um projecto coordenado pela Universidade Autónoma de Barcelona, que propõe analisar a segregação espacial que existe nas metrópoles ibéricas. E quando João Seixas e Gonçalo Antunes — geógrafos, membros do Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais da Universidade Nova de Lisboa — se propuseram a estudar a segregação habitacional do principal sistema urbano português (centrando a sua avaliação no cálculo do esforço das famílias na Área Metropolitana de Lisboa, na compra e no arrendamento), sabiam que iam encontrar taxas elevadas. Mas não adivinhavam que já houvesse tantas zonas proibitivas, confirmaram ambos em conversa com o PÚBLICO.

Continuar a ler