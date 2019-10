O “velho capitalismo” é compatível com o novo mundo?

O mês de Agosto costuma ser sinónimo de pausa mas um manifesto assinado por 181 gestores, representantes das maiores empresas dos EUA, sacudiu o torpor de Verão e obrigou o mundo empresarial a horas extra de reflexão. O texto em causa, escrito e divulgado pelo Business Roundtable – uma espécie de lóbi dos gestores – intitula-se “Declaração sobre o Propósito de uma Empresa”. No preâmbulo, promete “modernizar os princípios sobre a função das empresas”, porque o modelo empresarial actual até “elevou os padrões de vida de muitas gerações” mas “muitos norte-americanos estão a sofrer” com as suas iniquidades.

