Ronaldo e Bernardo Silva nomeados para a Bola de Ouro

Um português em estreia e outro a viver a “rotina”. Bernardo Silva e Cristiano Ronaldo estão nomeados para a Bola de Ouro, prémio atribuído pela revista francesa France Football.

Para o jogador do Manchester City, esta é uma estreia total, enquanto o avançado da Juventus procura a sexta Bola de Ouro, depois das conquistas nos anos de 2008, 2013, 2014, 2016 e 2017.

A lista de 30 nomeados tem, ainda, como esperado, os nomes de Virgil van Dijk - vencedor do prémio da UEFA - e Lionel Messi - vencedor do The Best.

O vencedor do galardão que distingue o melhor jogador do mundo será anunciado no dia 2 de Dezembro, numa cerimónia que terá lugar em Paris.

Lista completa

Bernardo Silva, médio (Portugal/Man. City)

Cristiano Ronaldo, avançado (Portugal/Juventus)

Alisson Becker, guarda-redes (Brasil/Liverpool)

Matthijs de Ligt, defesa (Holanda/Ajax e Juventus)

Karim Benzema, avançado (França/Real Madrid)

Georginio Wijnaldum, médio (Holanda/Liverpool)

Kylian Mbappé, avançado (França/PSG)

Trent Alexander-Arnold, defesa (Inglaterra/Liverpool)

Donny van de Beek, médio (Holanda/Ajax)

Pierre-Emerick Aubameyang, avançado (Gabão/Arsenal)

Marc-André Ter Stegen, guarda-redes (Alemanha, Barcelona)

Sadio Mané, avançado (Senegal/Liverpool)

Sergio Agüero, avançado (Argentina/Man. City)

Frenkie de Jong, médio (Holanda/Ajax e Barcelona)

Hugo Lloris, guarda-redes (França/Tottenham)

Dusan Tadic, médio (Sérvia/Ajax)

Virgil van Dijk, defesa (Holanda/Liverpool)

Son Heung-Min, avançado (Coreia do Sul/Tottenham)

Robert Lewandowski, avançado (Polónia/Bayern Munique)

Roberto Firmino, avançado (Brasil/Liverpool)