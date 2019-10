Hugo Espírito Santo e Arnaldo Paredes oferecem vitória a Portugal

Hugo Espírito Santo e Arnaldo Paredes conquistaram hoje, em representação de Portugal, o Campeonato Europeu de Pares Pitch & Putt, que decorreu em três voltas no Le Robinie Golf Club, perto de Milão, em Itália, com a participação de oito países.

Depois de assumirem a liderança ontem após uma dupla jornada nas modalidades de fourball e foursomes, com um total de 95 pancadas (48-47), os portugueses do Clube de Golfe da Quinta das Lágrimas, em Coimbra, entregaram neste domingo um cartão com 106 pancadas na modalidade de Canada Cup, em que se somam os resultados dois jogadores de cada equipa, sendo que Hugo Espírito Santo fez a excelente marca de 48 e Arnaldo Paredes 58.

Somando um total de 201,15 pancadas abaixo do Par, Portugal venceu com nove pancadas de vantagem sobre os italianos Alberto Viotto/Leonardo Panza, que totalizaram 210 (-6). Giulio Caramaschi e Loris Riccardi, de San Marino, foram terceiros com 217 (+1).

Para Hugo Espírito Santo, n.º 1 no ranking mundial de pitch & putt, este foi o terceiro título na competição, pois já havia vencido duas vezes com Mário Filipe, também da Quinta das Lágrimas.

“Foi uma vitória molhada, com três voltas à chuva”, afirmou Espírito Santo, acrescentando: “Sabíamos que éramos a dupla favorita à vitória final e demonstrámos isso em foursomes que é uma modalidade difícil e na qual jogámos muito bem, consistentes e com determinação, pois sabíamos que era onde poderíamos ganhar vantagem.E assim aconteceu. A última volta foi a controlar o resultado apenas. Jogámos descontraídos, sem pressão. Agradeçemos à FPG e a todos os que nos apoiaram.”

